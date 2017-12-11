فتاة تقرر استكمال حفل زفافها رغم مقتل خطيبها قبل موعد الزفاف

واشنطن(صدى):

على الرغم من مقتل خطيبها الشرطي قبل موعد الزفاف في حادثة إطلاق نار ، صممت أمريكية المضي قدمًا في تنظيم حفل زفافها وألتقاط صور تذكارية.

وكان كولين روز (29 عامًا) وهو ضابط في شرطة وايني، قد أُصيب بعيار ناري، أثناء استجواب أحد راكبي الدراجات بالقرب من الحرم الجامعي، وتوفي متأثرًا بجراحه بعد يوم من الحادثة، في 23 تشرين الثاني 2016.

إلا أن نيكي سالغوت، قررت ألا تدع ما حدث، يمنعها من إقامة حفل الزفاف، حيث ارتدت ثوبها الأبيض، ووضعت المكياج، وصففت شعرها، وكأنها على وشك أن تُزف لعريسها، ثم قامت بالتقاط صور الزفاف لوحدها، بحسب موقع إنسايدر إيدشن.

وقالت نيكي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ” خسارتي لخطيبي لن تدمرني، وأنا لا أزال قوية كما عهدتموني، فالضربة التي لا تقتلك، ستجعلك أقوى بالتأكيد ” .