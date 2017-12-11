الهلال يسعى لضم ” عموري ” الشهر المقبل

ماجد محمد(صدى):

وجهت إدارة نادي الهلال أنظارها إلى صانع ألعاب فريق العين الإماراتي اللاعب عمر عبدالرحمن ” عموري ” ، لضمه إلى صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت مصادر أن مقترح قرار ضم الإماراتي ” عموري ” لاقى تأييدًا واسعًا من قبل اللاعبين وإدارة النادي، تزامنًا مع طلب الأرجنتيني دياز مدرب الهلال من إدارة النادي التعاقد مع صانع ألعاب بديلًا للأوروجوياني ماتياس.

كما أشارت المصادر إلى أن اللاعب لا يعارض فكرة ضمه إلى الهلال الذي لعب في صفوف براعمه قبل الانتقال إلى الإمارات، مُبديًا موافقته المبدئية على هذا الطلب.

وينتظر في الفترة القادمة أن تخاطب إدارة نادي الهلال نظيرتها في العين من أجل طلب التعاقد مع اللاعب رسميًا بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.