” داعشي ” يُهدد الروس في مصر قبل زيارة بوتين

القاهرة(صدى):

تداولت وسائل الإعلام الروسية، مقطع فيديو لأحد أفراد ” داعش ” رجَحت أنه من روسيا؛ لكونه يتحدَث الروسية بطلاقة شديدة.

وزعم الداعشي أنها في سيناء المصرية، وكان قربه عدة قطع من الأسلحة الفردية قال إن التنظيم اغتنمها من الجيش المصري، متوعدًا بطرد الروس من مصر، قبل تحرير سائر المغرب منهم.

يأتي هذا المقطع، قبل ساعات من زيارة الرئيس الروسي فيلادمير بوتين للقاهرة، في ضوء بحث الأزمات في المنطقة العربية.