مرور بيشة تضبط سيارة مسروقة

سياف المنبهي(صدى):

ضبطت أداره مرور بيشة مساء يوم السبت الماضي على سيارة مسروقة من نوع كرسيدا موديل 88 معمم عليها.

حيث كان رجال المرور خلال مباشرة مهام عملهم في إحدى طرق المحافظة، وعندما شاهدوها طلبوا من قائدها التوقف وبعد الرفع لغرفة العمليات لوحظ على السيارة طلب (بلاغ سرقة).

جدير بالذكر مرور بيشة يقوم بحملات يومية والقبض على المخالفين في المحافظة بقيادة مدير الشعبه العقيد مناحي بن شجاع السبيعي ومساعده الرائد عبدالسلام البسامي مما زاد السائقين الانضباط والتوعية ومعرفة بالانظمة المرورية .