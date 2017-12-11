بالصور.. أولى مواقع دور العرض السينمائي بالمملكة على ” خريطة جوجل “

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصاد، اليوم، عن أولى مواقع فتح دور عرض سينمائي بالمملكة، من خلال وجودهما على الخريطة العالمية ” جوجل ماب ” .

وأظهرت صورة الخريطة، وجود اسم ” ريل سينما ” في موقعين بجدة، وهما أسواق شهيرة.

ومن جهته وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمرئي والمسموع ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في جلسته، اليوم الأثنين، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور عرض سينمائي بالمملكة.

ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام في بيان صحفي: إن “ الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع ” .

وأضافت: “ سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة ” ، كما أكدت أن “ العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى ثري وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة ” .

وأكد البيان أن الوزارة تسعى للارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي، في إطار دعمها للأنشطة والفعاليات، وتأمل أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي.