بالفيديو.. عروض أزياء مستوحاة من المرأة السعودية

أماني الغامدي(صدى):

أطلقت دار جينو للأزياء عروض تشكيلية مستوحاة من المرأة السعودية، وأعتمد العرض فقط على فتيات سعوديات لكي يعرف العالم اجمع أن السعوديات قادرات على خوض العديد من المجالات .

وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت طلال بن سعود المديرة التنفيذية؛ خلال لقاء أجرته مع قناة روتانا خليجية أن عنوان العرض ” قيادية بالأصل ” لأن العرض يشيد بالمرأة السعودية ، فجميع التصاميم من صنع سعوديات حتى الماكياج وعارضات الأزياء والتنظيم فعلته سعوديات، فجاء اختيار عنوان العرض قيادية بالأصل ليدل على أن المرأة السعودية قادرة أن تفعل أشياء كثير لكن تنتظر الفرصة تسنح لها وستفعل الكثير والكثير .

وأشارت أن أغلب التصاميم صنع يدوي توحي بالحضارة السعودية .

كما قالت مصممة الأزياء الجوهرة بنت عبدالرحمن السليطي، أن فكرة العرض تدور حول قدرة المرأة السعودية ،وذكرت أحببنا أن نقدم عرض بهوية سعودية ، معبرة عن فرحتها بأن العرض من البداية إلى النهاية بأياد سعودية ، من تصاميم وعارضات وأزياء وتسريحات شعر والتصوير الفوتوغرافي .