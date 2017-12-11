فتاة تبرر ممارستها للرذيلة: زوجي على علم بذلك

القاهرة(صدى):

في واقعة أثارت ضجة داخل إحدى قرى صعيد مصر بررت فتاة عراقية ” 29 عامًا ” متزوجة من عامل مصري ، ممارستها الجنس مع الرجال مقابل مبالغ مالية؛ عقب ضبطها تمارس الرذيلة مع موظف داخل شقته في محافظة المنيا المصرية وأكدت امام النيابة العامة ” جوزي عارف ” .

وكانت وردت بلاغات من الأهالي بسوء سلوك السيدة البالغة من العمر 29 عامًا، والتي اشتهرت بممارسة الجنس مع رجال وشباب المدينة مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وقد جرى توقيف السيدة وتولت النيابة العامة التحقيقات وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري لمعرفة ظروفها وملابساتها.