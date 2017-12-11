مورينيو: مانشستر سيتي حسم الدوري بسهولة

طلال الغامدي(صدى):

أكد المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، أن فوز مانشستر سيتي على فريقه في أولد ترافورد كان ” سهلًا ” ، موضحًا أن السيتي حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه بفارق 11 نقطة عن اليونايتد.

وأوضح ” مورينيو ” ، أن مانشستر سيتي فريق جيد جدًا لكنهم فريق محظوظ تصب القرارات التحكيمية في مصلحته، مضيفًا:” في الموسم الماضي كانت لنا ركلة جزاء واضحة ضد السيتي لم تحتسب لـ روني مع برافو وهذا الموسم يتكرر ذلك “.

وتابع : ” لقد سجل السيتي هدفين لا أصدق أننا استقبلناهما، لقد سجلوا هدفين من لا شيء بكرات مرتدة، هدفين سهلين ” .