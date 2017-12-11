لاعب مغربي يُعلق على مباراة الجزيرة الإماراتي ضد الريال المرتقبة

ماجد محمد(صدى):

أكد لاعب كرة القدم المغربي مبارك بوصوفة، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي مبارك بوصوفة، أن اللعب أمام فريق ريال مدريد شرف وحلم للجيل الحالي؛ لأنه بضم لاعبين كبار كـ كريستيانو روناالدو وراموس.

وقال ” بوصوفة ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” لدينا احترام كبير لريال مدريد وهو واحد من أفضل الفرق في العالم وشرف أن نلعب ضدهم خصوصاً بالجيل الحالي “.

وأضاف : ” حلم أن نلعب ضد ريال مدريد ضد لاعبين كبار مثل رونالدو وراموس والبقية “.

ويلعب النادي الإماراتي ضد ريال مدريد الأربعاء المقبل، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية في أبوظبي.