” العقيل ” معاتبًا جماهير الشباب: الجميع يتألم للخسارة

ماجد محمد(صدى):

توجه رئيس نادي الشباب أحمد العقيل، برسالة عتاب إلى جماهير النادي لعدم مساندة فريقهم بقوة والتقليل من اللاعبين.

وقال ” العقيل ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” عشاق الشباب، أقدر عتبكم، الجميع يتألم للخسارة وترتيب الفريق، لكن ليس من المنطقي أن نقلل من اللاعبين، قبل وبعد كل مباراة، وأثناء الموسم، ثم نطلب منهم نتائج “.

وطالب العقيل جماهير الشباب بدعم اللاعبين دون الإساءة لهم، مضيفًا ” الوضع الآن يستلزم الدعم، والدعم فقط، للجميع ومن الجميع، وسيكون هناك تطوير وعمل للفريق بحول الله “.

وأضاف ” أمامكم خياران، إما أن نعمل معًا، ونتعاون ليعود الشباب، أو نتبادل التبريرات والانتقادات، وتغرق السفينة، الشباب يحتاج إلى الجميع ماديًا ومعنويًا، ولنقف صفًا واحدًا إلى نهاية الموسم، وبعدها لكل حادثة حديث “.

وكان فريق الشباب خسر أمام الفيصلي بهدف دون رد في الجولة الـ13 من دوري المحترفين، الجمعة الماضية.