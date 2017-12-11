استعادة أكثر من 27 مليون متر مربع من الأراضي المعتدى عليها بالمدينة

نايف السالم(صدى):

صرَحت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، بأنه تم استعادة أكثر من 27 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية التي تم الاستيلاء عليها من قبل معتدين، وذلك خلال العام الماضي.

و أوضح وكيل أمين منطقة المدينة المنورة لشئون بلديات المحافظات والمراكز، المهندس سعود بن هريسان العنزي، أن المراقبون في البلديات المختلفة بمشاركة لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالمحافظات، قد تمكنوا من إزالة مساحات كبيرة كان معتدون تعدوا عليها من خلال بناء منازل وأحواش وزراعة وإقامة العقوم الترابية والحظائر، وذلك منذ مطلع محرم العام الماضي وحتى ذو الحجة من العام نفسه.

وأشار إلى أن المساحة الإجمالية التي تم استعدتها وإزالة التعديات فيها، قُدرت بـ 27,800,249 متر مربع منها 7,375,250 م 2 في محافظة ينبع، 2824 م2 في محافظة بدر 20,200,609 م 2 في محافظة وادي الفرع، وكذلك 9055 م2 في النخيل، و 27000 م2 في ينبع النخل، و 112881م 2 في السويرقية، و 12130م2 في المسيجيد، و57500 في العشاش.

ولفت ” العنزي ” إلى أن هذه الإزالات تأتي بإنفاذ لتوجيهات أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبد الهادي العمري بمنع أي تعديات أو احداثات ومعالجتها في حينها لمنع ضعاف النفوس من الاستحواذ على أي أراضي بصورة غير نظامية، خاصة وأن كافة المساحات مخصصة لإقامة مشاريع تنموية وتطويرية ستكون لها أثار إيجابية على التنمية بالمحافظات والمراكز.

وشدَد على ضرورة تطبيق الأنظمة بحق المعتدين، مضيفًا: ” كما تأتي هذه الإزالات ضمن البرنامج الرقابي المكثف الذي تنفذه البلديات على الأراضي حفاظاً عليها من اللصوص ” ، و مؤكداً في الوقت نفسة بأنه لا تهاون في تطبيق الأنظمة في حق كل من معتدي على الأراضي الحكومية والاستيلاء عليها