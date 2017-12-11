المكتب التنفيذي يجتمع لحسم مصير بطولة كأس الخليج

ماجد محمد(صدى):

يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الأثنين، في الدوحة، لاتخاذ قرار نهائي بشأن إقامة البطولة المقرر انطلاقها يوم 23 ديسمبر الجاري.

وتنتظر اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج ” خليجي 23 ” وصول الخطاب الرسمي بآخر المستجدات حول البطولة التي تقرر إعادة إسناد تنظيمها للكويت بعد رفع الإيقاف الدولي عنها.

ويذكر أنه وفقا لآخر المعلومات المتاحة وهي أن البطولة ستقام في الكويت يوم 23 ديسمبر الحالي، بمشاركة جميع المنتخبات، وكذلك وفقًا للقرعة التي سبق إجراؤها من قبل؛ حيث لم يتم التأكد من استمرار العمل بتلك القرعة أو إجراء قرعة أخرى.