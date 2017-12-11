” الداخلية ” تفتح باب التقديم في 3 وظائف

نايف السالم(صدى):

فتحت قوات الأمن الخاصة باب القبول والتسجيل، عبر موقع بوابة التوظيف الإلكترونية بوزارة الداخلية؛ للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة.

وأضافت أن الوظائف المتوفرة كالتالي ” وكيل رقيب أمن – مطلوب الشهادة الجامعية المتوسطة، عريف أمن – مطلوب دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة، جنود أمن -مطلوب الثانوية العامة ” .

وأوضحت أن الوظائف متاحة لكلًا من حاملي الشهادة الجامعية المتوسطة وخريجي الدبلومات التي مدتها عامين، وحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، على أن يبدأ التسجيل الأحد القادم 29/3/1439 هـ في تمام الـ10 صباحًا، ويستمر حتى العاشمر صباحًا من الخميس 3/4/1439هـ .

على أن تتوافر بالمتقدم الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى مَن نشأ مع والديه أثناء خدمتهما خارج المملكة.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (30 ) سنة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يقل طول المتقدم عن (170سم).

– أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية، وأن لا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية.

– أن لا يقل التقدير عن جيد مع ضرورة حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب، وأن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.