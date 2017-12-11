بالفيديو.. عيد ميلاد ينتهي باشتعال النيران في فتاتين

نورة الشهري(صدى):

شهدت حفلة عيد ميلاد نهاية مأساوية حيث بعدما اشتعلت النيران بفتاتين ما أسفر عن إصابة إحداهما بإصابات خطيرة .

وأظهر مقطع فيديو متداول أحد المدعوين وهو يستخدم رذاذ الثلج برشه على الفتاتين، وعندما حاول إشعال أحدهم إشعال صاروخ للألعاب النارية تسببت المادة الطيارة في الرذاذ في اشتعال النيران بملابس الفتاتين، لتنقلب لحظات السعادة إلى فزع.

