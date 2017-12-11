صعود الذهب مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

علي القحطاني(صدى):

سجلت أسعار الذهب اليوم، ارتفاع من أدني مستوى لها في 4 أشهر، في ظل وجود توقعات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع الأسبوع الحالي.

وصعدت العقود الاجلة للذهب بنسبة 3% عند 1251.60 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.11 % عند 1249.90 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:41 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتلقى الذهب بعض الدعم بسبب انخفاض الدولار على مؤشره بنسبة 0.16% عند 93.747 اليوم في تمام الساعة 10:26 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.