بوادر حرب بين الصين وتايوان

بكين(صدى):

نشبت مشادة كلامية بين الصين وتايوان، بسبب تهديد الصين بغزو تايوان في اللحظة التي تزور فيها أي سفينة حربية أمريكية الجزيرة.

وصرَح دبلوماسي صيني بالسفارة الصينية في واشنطن، بأن الصين ستفعل قانونًا للسنة المالية 2018 يجيز تبادل زيارات سفن القوات البحرية بين تايوان وأمريكا.

وردت وزارة الخارجية التايوانية، أن المسئولين الصينيين يحاولون كسب قلوب الشعب التايواني، لك تهديدهم المتكرر تؤذي مشاعر الشعب، مؤكدًا أنها لا تعرف المعنى الحقيقي للنظام الديمقراطي والطريقة التي يعمل بها المجتمع الديمقراطي.