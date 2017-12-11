محافظ جدة يتسلم التقرير السنوي لإنجازات ” الأمر بالمعروف “

علي القحطاني(صدى):

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، بالجهود المبذولة من قبل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ودورها الفاعل في مهامهم التوعوية والتوجيهية في موسم الحج.

جاء ذلك خلال تسلُم سموه اليوم الإثنين، نسخة من التقرير السنوي لإنجازات الرئاسة العامة من الشيخ سعود العبيدي رئيس الهيئة، الذي قدَم شكره لسمو الأمير على دعمه المتواصل لأعمال الهيئة بالمحافظة وتوجيهاته السمتمرة لكل ما من شأنه الارتقاء بالعمل وتذليل الصعوبات.