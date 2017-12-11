العمل تنفذ 727 زيارة تفتيشية على شركات الاستقدام

عادل الحربي(صدى):

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الاثنين بـ 727 زيارة تفتيشية ميدانية على مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة، للتأكد من تنفيذ ضوابط وقواعد الاستقدام، وتقديم خدمات العمالة واللائحة التنفيذية لنظام العمل .

وأوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الزيارات التفتيشية أسفرت عن ضبط 521 مخالفة .

وأكد أبا الخيل على استمرار الجولات التفتيشية على المكاتب وشركات الاستقدام للتأكد من تطبيق الأنظمة، مشيرا أن من لديه أي شكاوى عليه سرعة الإبلاغ من خلال القنوات الرسمية وتقديم شكوى عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء 19911.