بالصور.. أطقم مجوهرات راقية لسهرات ديسمبر

أماني الغامدي(صدى):

تسعى النساء دوما للحصول على إطلالات ساحرة بأفخم المجوهرات بتصميماتها الجذابة، ولتحصلي على إطلالة أنثوية مليئة بالفخامة والرقي والعصرية إليك مجموعة أطقم مجوهرات من أرقى التصميمات.

طقم من غراف Graff

أحدى العلامات المميزة التي تبرهنا دوما بتصميماتها الفريدة، يقدم غراف طقم عقد وأقراط من الذهب الأبيض والماس وأحجار الياقوت الأحمر .

طقم من كارتييه Cartier

يمكنك أن تختاري طقم من مجموعة Resonances De Cartier يتميز بتصاميم كلاسيكية بمزيج من الذهب الأبيض والماس والأونيكس وفتنة الروبليت بلونه الأحمر المميز .

طقم من بايكوBayco

يمكنك أن تتألقي بطقم ملئ بالرومانسية والفخامة من علامة بايكو، في تصميماتها المليكة لعقد وأقراط من الذهب الأبيض والماس وأحجار الياقوت الملونة بقصة القلب الساحرة.

طقم من بوغوصيان Boghossian

تستطيعي أن تختاري طقم بالسحر الملكي من علامة بوغوصيان، بفخامة الذهب الأبيض والماس وأحجار الزمرد الفاتنة .

طقم من موساييف Moussaief

احصلي على طقم من موساييف من الذهب الأبيض والماس الأبيض والأصفر بأناقته الفاتنة.

طقم من أفاكيان Avakian

يمكنك أن تختاري طقم يتألق بالفخامة والسحر من قلادة وخاتم وأقراط بأناقة الذهب الأبيض والماس والياقوت الأزرق والزمرد من علامة أفاكيان المميزة.

