بالصور.. أضخم حفل شواء في أوروغواي

متابعات(صدى):

تعد حفلات شواء اللحم أحدى التقاليد المنتشرة في أوروغواي والأرجنتين منذ عام 2008 ويتنافس كلا من ‏البلدين لتحطيم الرقم القياسي، وقد دخلت دولة أوروغواي الأحد الماضي موسوعة غينيس في أكبر حفل ‏شواء في العالم وقامت بشوي أكثر من عشرة أطنان في منافسة مع الأرجنتين‎ .‎

نظمت هذه المنافسة في مدينة ميناس التي تضم 40 ألف نسمة ، وشارك ما يقرب من ستين طاهيا قاموا بشي ‏اللحم عدة ساعات يوم السبت وقد تطلب تجهيز 60 طن من الخشب‎ .‎

وذكر المشرف على هذا الحدث روبير باياريس ” نتحضر لهذا الحدث منذ أكتوبر ، وقد أعددنا أيضا أربعة ‏آلاف كيلو غرام من السلطة الروسية لمرافقة اللحم ، وكان ينبغي ان نحاول تحطيم الرقم القياسي لهذه السلطة ‏أيضا لكن الوقت داهمنا‎ ” .‎

وقال أحد الطهاة المشاركين في الحفل يدعى راؤول ؛ “نحن لا نقوم بكل هذا الجهد من أجل موسوعة غينيس ‏بل نلحق الهزيمة بالأرجنتين‎ ” .‎

يذكر ان عدد سكان أوروغواي يبلغ 3.5 ملايين نسمة ، كما انها تعتبر أحد مصادر اللحوم الرئيسية بالعالم ، ‏وتضم عدد كبير من الأبقار‎ .‎