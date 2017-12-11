بالصور.. أضخم حفل شواء في أوروغواي
تعد حفلات شواء اللحم أحدى التقاليد المنتشرة في أوروغواي والأرجنتين منذ عام 2008 ويتنافس كلا من البلدين لتحطيم الرقم القياسي، وقد دخلت دولة أوروغواي الأحد الماضي موسوعة غينيس في أكبر حفل شواء في العالم وقامت بشوي أكثر من عشرة أطنان في منافسة مع الأرجنتين .
نظمت هذه المنافسة في مدينة ميناس التي تضم 40 ألف نسمة ، وشارك ما يقرب من ستين طاهيا قاموا بشي اللحم عدة ساعات يوم السبت وقد تطلب تجهيز 60 طن من الخشب .
وذكر المشرف على هذا الحدث روبير باياريس ” نتحضر لهذا الحدث منذ أكتوبر ، وقد أعددنا أيضا أربعة آلاف كيلو غرام من السلطة الروسية لمرافقة اللحم ، وكان ينبغي ان نحاول تحطيم الرقم القياسي لهذه السلطة أيضا لكن الوقت داهمنا ” .
وقال أحد الطهاة المشاركين في الحفل يدعى راؤول ؛ “نحن لا نقوم بكل هذا الجهد من أجل موسوعة غينيس بل نلحق الهزيمة بالأرجنتين ” .
يذكر ان عدد سكان أوروغواي يبلغ 3.5 ملايين نسمة ، كما انها تعتبر أحد مصادر اللحوم الرئيسية بالعالم ، وتضم عدد كبير من الأبقار .
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