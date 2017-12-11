بالفيديو.. عروس تخطف الأنظار بفستانها الملكي

دمشق(صدى):

خطفت عروس سورية الأنظار عبر موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” بفخامة فستانها الملكي .

تألقت العروس السورية بفستان زفاف ملكي يليق بجسدها الممشوق مع ذيل طويل وثقيل، وتجولت به بين المدعوين لتحيتهم بينما تمسك بيد عريسها، مما حاز على إعجاب الكثيرين من متابعى الموقع.