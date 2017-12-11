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بالفيديو.. عروس تخطف الأنظار بفستانها الملكي

بالفيديو.. عروس تخطف الأنظار بفستانها الملكي
دمشق(صدى):

خطفت عروس سورية الأنظار عبر موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” بفخامة فستانها الملكي .

تألقت العروس السورية بفستان زفاف ملكي يليق بجسدها الممشوق مع ذيل طويل وثقيل، وتجولت به بين المدعوين لتحيتهم بينما تمسك بيد عريسها، مما حاز على إعجاب الكثيرين من متابعى الموقع.

عروس اليوم من سوريا 🇸🇾

Posted by The Lady on Saturday, December 9, 2017

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2049 ] نشر منذ 1 ساعة

والله ماني فستان ملكي
شايف كله دعاية وهياط للفستان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 58 دقيقة

الحمد لله على نعمة الاسلام ونعمة العقل

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