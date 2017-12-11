” نوكيا ” تستخدم تقنية ” بلوك شين ” كمشروع تجريبي

فنلندا(صدى):

شرعت شركة ” نوكيا ” باستخدام تقنية ” بلوك شين ” في تعزيز الثقة بخدمات إدارة البيانات الصحية، كمشروع تجريبي، متعاونة مع شركة الخدمات المالية الفنلندية ” أو بي فاينانشيال جروب ” .

ويهدف هذا المشروع التجريبي الذي يشترك به 100 شخص توفير مزيد من السيطرة والتحكم بالبيانات الصحية للناس.

وتمكن تكنولوجيا ” بلوك شين ” الأشخاص من مشاركة البيانات الصحية مع من يريدون، حيث يتم الاحتفاظ بهذه البيانات في دفاتر يمكن الوصول إليها من قبل أصحاب المصالح المشتركة فقط.