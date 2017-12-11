1804 بلاغا للهلال الأحمر أمس الأحد

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة الهلال الأحمر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إحصائيات الهيئة ليوم الأحد 22/3/1439.

وعرضت الهيئة، التقرير الإحصائي للبلاغات خلال 24 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد البلاغات العامة 1804بلاغا.

وكان عدد بلاغات الحوادث 574 بلاغا، وعدد بلاغات المرضى 1230 بلاغا.

وأكدت الهيئة أنها دائما على استعداد تام لخدمة المواطنين خلال الـ 24 ساعة، والاتصال عبر الخط الساخن 997.