  • الإثنين 11

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. 1804 بلاغا للهلال الأحمر أمس الأحد

1804 بلاغا للهلال الأحمر أمس الأحد

1804 بلاغا للهلال الأحمر أمس الأحد
عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة الهلال الأحمر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إحصائيات الهيئة ليوم الأحد 22/3/1439.

وعرضت الهيئة، التقرير الإحصائي للبلاغات خلال 24 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد البلاغات العامة 1804بلاغا.

وكان عدد بلاغات الحوادث 574 بلاغا، وعدد بلاغات المرضى 1230 بلاغا.

وأكدت الهيئة أنها دائما على استعداد تام لخدمة المواطنين خلال الـ 24 ساعة، والاتصال عبر الخط الساخن 997.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5604 ] نشر منذ 39 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *