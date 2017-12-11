خبراء يحذرون من خطورة المبيت في البر

عادل الحربي(صدى):

وجه خبراء في الرحلات البرية، إنذار إلى هواة البر والتخييم من خطورة المبيت في الخيام الصغيرة والمخصصة للنوم في المناطق البرية؛ لجذبها ذكور الجمال.

وأكد الخبراء أن التخييم في المناطق البرية تجذب ذكور الجمال لوجود أوجه شبه كثيرة بين هذه الخيام بالناقة ” أنثى الجمل “.

وأكد الخبراء أن وجه الشبه بين هذه الخيم والناقة ” أنثى الجمل ” يجذب ذكور الجمال إليها في محاولة منه للتزواج، ما قد يتسبب في مقتل النائم داخل الخيمة في غضون ثواني معدودة؛ نظرًا لثقل وزن الجمل الذي قد يصل إلى أكثر من نصف طن.

ونصح الخبراء المتنزهين الراغبين في التخييم في البر بالابتعاد عن مواقع تواجد الإبل خاصة وقت الربيع الذي يكثر فيه قطعان الإبل للرعي، مؤكدين عليهم بالتزام وسائل السلامة من خلال النوم بالقرب من السيارة وعدم استخدام خيام شبيهة بالجمال بشكلها وحجمها أو سرائر نوم مشابهة لإناث الجمال.