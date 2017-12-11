خبراء يحذرون من خطورة المبيت في البر
وجه خبراء في الرحلات البرية، إنذار إلى هواة البر والتخييم من خطورة المبيت في الخيام الصغيرة والمخصصة للنوم في المناطق البرية؛ لجذبها ذكور الجمال.
وأكد الخبراء أن التخييم في المناطق البرية تجذب ذكور الجمال لوجود أوجه شبه كثيرة بين هذه الخيام بالناقة ” أنثى الجمل “.
وأكد الخبراء أن وجه الشبه بين هذه الخيم والناقة ” أنثى الجمل ” يجذب ذكور الجمال إليها في محاولة منه للتزواج، ما قد يتسبب في مقتل النائم داخل الخيمة في غضون ثواني معدودة؛ نظرًا لثقل وزن الجمل الذي قد يصل إلى أكثر من نصف طن.
ونصح الخبراء المتنزهين الراغبين في التخييم في البر بالابتعاد عن مواقع تواجد الإبل خاصة وقت الربيع الذي يكثر فيه قطعان الإبل للرعي، مؤكدين عليهم بالتزام وسائل السلامة من خلال النوم بالقرب من السيارة وعدم استخدام خيام شبيهة بالجمال بشكلها وحجمها أو سرائر نوم مشابهة لإناث الجمال.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 1 ساعة
يبدوا ان هذا التحذير جاء بعد وقوع حوادث شحط لأناس وهما نايمين…. الله يستر عليهم … شحطت البعير ياقيصريه او القبر
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6582 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههه.هههههههههههههههههه.هههههههههههههههههه.
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هههههههههههههههههه.ههههههههههههههههههههه.هههههههههههههههههه.
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يلعن أم أم ألغباء . تعالوا باتوا معي بالبَر وبعدين إكتبوا ما تريدون يا حَوَش .
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2030 ] نشر منذ 53 دقيقة
انا مع كلام الخبراء .. النوم في الصحراء خطير 😐
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6582 ] نشر منذ 40 دقيقة
حيا الله إختي ناقده ومتابعه❣️ .
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كيف حالِك يخيتي . إن شاء الله تكونين بخير .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5604 ] نشر منذ 39 دقيقة
للدرجة هذي البعير ما يفرق بين الخيمة والناقه
رااايق[ عدد التعليقات: 3103 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا تنام في البر ولا ترى البعير بيشرمها لك نصيين هههههههههههههههه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2103 ] نشر منذ 34 دقيقة
اعتقد ان الجمال تستطيع ان تميز بين الخيمه والنياق-لانها تعرف من الروائح ان الناقه ترغب في التزاوج من عدمه حتى الناقه التي لاترغب الفحل مايقربها البعير-يمكن تكون عملية انتقام من البعير تجاه الأشياء خاصه في فترة الهيجان-
وعموما النوم في البر يحتاج إمكانيات خاصه جدا وخصوصا تجاه العقارب والثعابين وغير ذلك-