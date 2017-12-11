وجبة من مطعم البيك تتسبب في طلاق مواطنة بالرياض
حاولت مواطنة أن تفاجئ زوجها في عيد ميلاده بالعاصمة الرياض بتوفير الأكل الذي يحبه ويفضله، بقيامها باصطحاب إحدى السائقين من التطبيقات الإلكترونية، والذهاب إلى محافظة الخرج لشراء وجبات من مطعم البيك الجديد الذي تم افتتاحه مؤخراً.
وقالت إحدى المتخصصات في قضايا الرعاية الأسرية والاجتماعية في تفاصيل الواقعة، إن فتاة حديثة الزواج، حاولت أن تفاجئ زوجها في يوم عيد ميلاده، وقامت بتحضير جميع لوازم الاحتفال حتى تكون له مفاجأة فور عودته من العمل في المساء.
وأضافت أنه فور عودته إلى المنزل لم يجدها فتواصل معها على جوالها، لتفاجئه بأنها ذهبت للخرج لشراء وجبات من مطعم البيك، وتعطلت بها السيارة وهي في طريقها العودة، ليغضب من فعها ويقوم باصطحابها والذهاب بها إلى منزل أسرتها ويقرر الانفصال عنها.
خالد محاسن[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيض الله وجهك
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويمكن طلبت حراق وعطوها عادي .. وتعطلت لأنها رجعته… كل الاحتمالات وارده
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6208 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي نعرفه ان شركات الأجرة والتوصيل ما توصل مشاوير خارج المدينة كلها مشاوير داخل المدينة حتى لو محافظة قريبة من الرياض ما يوصلون انا أقول الخبر ما هو صحيح
علي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
امحق جيل
ابو الوليد[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 2 ساعتين
عذر غير مقبول وغير مبرر ولو كنت مكانه لعملت مثله قال برستد قال
عبدالله[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 1 ساعة
توافه إيش عيد الميلاد والبنات تفلتن
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2049 ] نشر منذ 1 ساعة
في اعتقادي نتج الطلاق عن سببين
اولاً هو اتصالها او بمعنى اصح تواصلها شخصياً ع إحدى السائقين من التطبيقات الإلكترونية،
مما اثار في نفس الزوج الريبة والشك خاصة انهم حديثي عهد زواج ؟؟
ثانياً خروجها بدون اذنه وهذهـ مخالفة شرعية
حيث لا يجوز خروج الزوجة إلا بإذن زوجها
هذا شرع الله وليس من رأسي
نسأل الله السلامة والعافية
وصلاح احوال المسلمين
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2049 ] نشر منذ 1 ساعة
ام محمد يا رعاك الله
أ نتي بكل أسف وبكل صراحة ووضوح لا حظت ع انك
تأخذين من الكتاب والسنة اللي يناسب هواك وينطرب له قلبك
والذي لا يناسبك تتركينه
هههههههههههههههه
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 1 ساعة
اما سعودي وعيد ميلاد…؟
يعني لو قالت انها راحت تشتري بليله من العم اسعد … ممكن تنبلع
محمد العتيبي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
فلم هندي لهذه الاسباب
سيارات اوبر وكريم كلها مديل السنه
فاجأت زوجها بمطعم البيك امحق مفاجأة
طلعت من البيت بدون شور رجالها
صحيفة تستعطف للزوجه بأن ما عملته شي طبيعي
شر البلية ما يضحك
رااايق[ عدد التعليقات: 3103 ] نشر منذ 1 ساعة
الخروج من المنزل من غير أذن الزوج أو علمه من أكثر وأقوى الأسباب للطلاق هذه الأيام * !!!!
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لا حول ولا قوة إلا بالله **
أبو الجدايل[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 1 ساعة
أقول وبالله التوفيق
كان دقت على واحد من اخوانها وقالت يافلان جب لي معك
( تورته ، طرطه ، كيكه ، قاتوه ) حسب المسميات وجب شموع
وجب كم نوع من العصائر وكم نوع من المكسرات وانتهينا
إﻻ الخرج والبيك وش ذا الحتسي ﻻ توها عروس تحت التمرين
abu ammar[ عدد التعليقات: 14597 ] نشر منذ 1 ساعة
هذه القصه صحيح والا حلقه من طاش ما طاش
معقوله تروح من الرياض الى الخرج بروحها من شان تشتري اكل من المطعم
هاي اما انها ناقصه عقل او ما عندها عقل نهائي لانها بهذا التصرف جابت الشبهه لروحها حتى لو انها بريئه
او انها تكذب وطلاقها افضل وسيله لتخلص منها بهدؤ
ثم عيد الميلاد ما يحتاج اكل ولا مفاطيح مجرد كيكه وكم شمعه وانتهت السالفه اما مشوار للخرج فهاي مو مهضومه على قولة اخواننا اللبنانيين
القرشي[ عدد التعليقات: 2037 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اهدى شباب المسلمين، اللهم ألقى في قلوبهم حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم
وحب العمل الصالح، اللهم وألقى في قلوبهم بغض المنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن.
اللهم اهدى نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب
بما حفظ الله، اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومنكر الأخلاق ودعايات السفور وأهل الكفر
والفجور يا عزيز يا غفور، اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف يارب العالمين… اللهم آمين .
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6372 ] نشر منذ 1 ساعة
تستاهل
مسويه فيها رومانسية وبروست 😂😂😂😂
النعمي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 1 ساعة
عذر اقبح من ذنب
سعدالشمري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
اما عيد ميلاد وبروستد ياساااتر
أبونايف[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 53 دقيقة
البنات عندنا يحبون الرومنسية بس ما لقوا الا جفاسه
اجل طلاق وين حنا فيه تفكروه سهل وخاصه عند البنات
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2030 ] نشر منذ 46 دقيقة
مسكينه الأنثى اللي تربط سعادتها بسعادة رجل وتستميت لرضاه .. دايم تكون نهايتها أليمه .. الإعتدال مطلوب في كل شي.. حتى في الحب والمشاعر .. اجتهدت في رضاه وسعادته وجات على راسها.. وماألومه كيف تسافر بدون علمه وعشان تجيب وجبة البيك 😷يالله لك الحمد … هذا ان دل انما يدل على ان حبها له اعمى واهبل يعني لو قال لها انتحري بتنتحر عشانه الغبيه .. وهذا هو الغلط اني اسخر نفسي لسعادة الغير بهذي الطريقة المتخلفه .. اهدى من كذا ياحلوه
N78[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 45 دقيقة
صار كريم واوبر شماعة البنات
لا واللي يبي يقابل خويته يركبها ورا واذا احد شافها من اقاربها
منو هذا
ابد كريم
الله يسترنا بستره
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5604 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6582 ] نشر منذ 34 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله . مَدري شقول .
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بس مثل مَقال أخوي محمد العتيبي . فلم هندي .
كان زمان[ عدد التعليقات: 2106 ] نشر منذ 28 دقيقة
معليششششش
فلم هندي غير محبوك …..
ابراهيم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 25 دقيقة
ماأقول ياحمود العنزي ( كاتب الموضوع ) من مجلة صدى الإلكترونية الله يهديك ويصلحك أي عيد ميلاد وأي بدعة تتكلم عنها ولنا في الإسلام عيدان فقط عيد الفطر وعيد الأضحى
لو قلت يوم ميلاد لهانت المسألة .
مؤدب[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 14 دقيقة
طيب والبيك مين يأكله
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2049 ] نشر منذ 12 دقيقة
وخصر الحكي
اللهم استر ع عوراتنا وعورات جميع
اخواننا المسلمين والمسلمات
اللهم لا شماتة اللهم لا شماته
يقول عليه الصلاة والسلام:
((لا يستر عبد عبداً في الدنيا, إلا ستره الله يوم القيامة))
[أخرجه مسلم في الصحيح]
ابو علي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 دقائق
الدين النصيحة … الجاهل في المرة الاولى يتم نصحه وإرشاده …
يجب التذكر دائما أن أبواب التوبة من عندالله لأي إنسان مفتوحة حتى لو كان خطأه متعمدا …
فما بالك بإنسان لم يثبت أنه تعمد الخطأ بل قد يكون من جهل أو سوء تفاهم وحسن نية .