وجبة من مطعم البيك تتسبب في طلاق مواطنة بالرياض

حمود العنزي(صدى):

حاولت مواطنة أن تفاجئ زوجها في عيد ميلاده بالعاصمة الرياض بتوفير الأكل الذي يحبه ويفضله، بقيامها باصطحاب إحدى السائقين من التطبيقات الإلكترونية، والذهاب إلى محافظة الخرج لشراء وجبات من مطعم البيك الجديد الذي تم افتتاحه مؤخراً.

وقالت إحدى المتخصصات في قضايا الرعاية الأسرية والاجتماعية في تفاصيل الواقعة، إن فتاة حديثة الزواج، حاولت أن تفاجئ زوجها في يوم عيد ميلاده، وقامت بتحضير جميع لوازم الاحتفال حتى تكون له مفاجأة فور عودته من العمل في المساء.

وأضافت أنه فور عودته إلى المنزل لم يجدها فتواصل معها على جوالها، لتفاجئه بأنها ذهبت للخرج لشراء وجبات من مطعم البيك، وتعطلت بها السيارة وهي في طريقها العودة، ليغضب من فعها ويقوم باصطحابها والذهاب بها إلى منزل أسرتها ويقرر الانفصال عنها.