القبض على عصابة من 8 أشخاص بتهمة الاعتداء على وافدين بـ ” القصيم “
نجحت شرطة منطقة القصيم، اليوم الأثنين، في ضبط عدد من الأشخاص المجهولين، إثر قيامهم بالاعتداء على عمالة وافدة بالضرب والسلب.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، الرائد بدر السحيباني، إن المتابعة الأمنية لهذا الاعتداء أسفرت عن ضبط ثمانية متهمين، بينهم وافد من جنسيةٍ افريقية .
وأشار إلى أن المتهمين أقروا بجرائمهم، موضحين أنهم قاموا بسلب العمالة الوافدة والاستيلاء على مايحملونه معهم من مبالغ مالية وأجهزة هاتفٍ جوال ، إضافةً لسرقاتٍ أخرى للمنازل والمدارس شملت مبالغ مالية ومصوغاتٍ ذهبية وأجهزة حاسبٍ آلي واسطوانات غاز .
وأوضح انه تم توقيفهم ، وإشعار النيابة العامة، وشرطة منطقة القصيم؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
hasan[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
القصاص هو الحل الرادع لهاولاء المجرمين بعد فشل السجون في تأديبهم البلد اصبح مرتع وملاذا للمجرمين وقطاع الطرق الواجب البحث عن حلول السجن خمسة نجوم عمره لايبني الانسان البعض منهم يخرج من السجن بدقائق ويقومون بجرائمهم لكي يعود الي الفندق
hasan[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
اقترح علي ادارة شركة سجون السعودية السبعة نجوم ان تذهب الي ادارة سجون فرنسا او امريكا اوالاستفاده منهم واخذ كورس كامل كيف التعامل مع المجرمين وقطاع الطرق
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5604 ] نشر منذ 33 دقيقة
أدبوهم وعاقبوهم