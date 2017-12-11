القبض على عصابة من 8 أشخاص بتهمة الاعتداء على وافدين بـ ” القصيم “

سالم المطيري(صدى):

نجحت شرطة منطقة القصيم، اليوم الأثنين، في ضبط عدد من الأشخاص المجهولين، إثر قيامهم بالاعتداء على عمالة وافدة بالضرب والسلب.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، الرائد بدر السحيباني، إن المتابعة الأمنية لهذا الاعتداء أسفرت عن ضبط ثمانية متهمين، بينهم وافد من جنسيةٍ افريقية .

وأشار إلى أن المتهمين أقروا بجرائمهم، موضحين أنهم قاموا بسلب العمالة الوافدة والاستيلاء على مايحملونه معهم من مبالغ مالية وأجهزة هاتفٍ جوال ، إضافةً لسرقاتٍ أخرى للمنازل والمدارس شملت مبالغ مالية ومصوغاتٍ ذهبية وأجهزة حاسبٍ آلي واسطوانات غاز .

وأوضح انه تم توقيفهم ، وإشعار النيابة العامة، وشرطة منطقة القصيم؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.