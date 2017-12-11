تفاصيل جديدة حول اشتباكات قبائل خولان مع الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أعلن أحد مشايخ قبيلة خولان اليمنية عن أسباب الاشتباكات التي نشبت بيت قبيلتهم وميليشيات الحوثي الإرهابية، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وأكد أحد المشايخ محاصرة ميليشيات الحوثي الإرهابية لمنزل الشيخ محمد على الغادر، شيخ خولان، مطالبة بتسليم نجل شقيق الرئيس السابق الراحل علي عبدالله صالح وقائد حمايته الخاصة، العميد طارق محمد صالح.

ووقفت قبائل خولان مع الشيخ الغادر ودمرت 8 أطقم تابعة لميليشيات الحوثي، ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى وقت متأخر من ليل الأحد-الإثنين.