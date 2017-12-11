بعد نجاح العملية.. ” إدواردو ” يبدأ برنامجه التأهيلي بقوة

نواف السالم(صدى):

بدأ لاعب وسط فريق الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو، اليوم الاثنين، المراحل الأولى من برنامجه التأهيلي عقب إجرائه عملية الرباط الصليبي في الركبة.

وقام اللاعب بالمشي على القدم وبدء برنامج تقوية العضلات وسط ترقب من إدارة النادي والجماهير؛ لعودته بأقصى بسرعة إلى صفوف ناديه مرة أخرى.

وأكد مدير الفريق فهد المفرج أن ” إدواردو ” يواصل برنامجه التأهيلي بعد العملية الجراحية بشكل رائع واهتمام كبير للعودة مبكرًا، مشيرًا إلى أنه من المستحيل الاستغناء عن لاعب بقيمة إدواردو في هذا الوقت.

كما أوضح ” المفرج ” أنه في حاجة الفريق إلى بديل سيكون خلال فترة اانتقالات الشتوية القادمة بعد التشاور مع الإدارة والجهاز الفني.