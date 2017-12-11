محمد هنيدي يرد على حملات التشويه التي تطال المملكة بتعليق ساخر
علق النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي، على حملات التشويه التي تتعرض لها المملكة، بعد قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مدافعًا عنها بعادته الكوميدية الساخرة.
وكان مواطن قد غرد يسخر من الافتراءات على المملكة قائلاً: بعتوا القضية! كيف بعناها؟ عطيتوا ترمب 450 مليار يا حمار اللي يبيع ياخذ فلوس ما يعطي فلوس ” ليرد هنيدي بعادته الساخرة: ” هيرد يقولك طب اطردوا السفير الإسرائيلي من السعودية.. طب مش لما يبقى في سفير اطرده هيقولك طب عينوا سفير واطردوه ” .
يشار أن المملكة تتعرض لحملة تشويه من قبل وسائل الإعلام القطرية والإيرانية، للتقليل من دورها الراسخ في حل القضية الفلسطينية على مدار التاريخ.
محمد العتيبي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعز حكومتنا ويحفظ ملكنا ودينا ووطنا
الي يسافر للديار البعيدة
يعرف ان السعودية رافعه قدرك
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6372 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2049 ] نشر منذ 22 دقيقة
م علينا من الحاقدين
حنا محسودين والله ع ما انعم الله به علينا
من امن وامان وقيادة رشيدة اعزها الله ونصر بههم الشريعة الغراء
ولكن لن يضر السحاب
نبح الكلاب
القافلة تسير
والكلاب تنبح