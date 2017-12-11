محمد هنيدي يرد على حملات التشويه التي تطال المملكة بتعليق ساخر

أماني الغامدي(صدى):

علق النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي، على حملات التشويه التي تتعرض لها المملكة، بعد قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مدافعًا عنها بعادته الكوميدية الساخرة.

وكان مواطن قد غرد يسخر من الافتراءات على المملكة قائلاً: بعتوا القضية! كيف بعناها؟ عطيتوا ترمب 450 مليار يا حمار اللي يبيع ياخذ فلوس ما يعطي فلوس ” ليرد هنيدي بعادته الساخرة: ” هيرد يقولك طب اطردوا السفير الإسرائيلي من السعودية.. طب مش لما يبقى في سفير اطرده هيقولك طب عينوا سفير واطردوه ” .

يشار أن المملكة تتعرض لحملة تشويه من قبل وسائل الإعلام القطرية والإيرانية، للتقليل من دورها الراسخ في حل القضية الفلسطينية على مدار التاريخ.

