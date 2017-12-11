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العثور على جثة قيادي حوثي على خط صنعاء

العثور على جثة قيادي حوثي على خط صنعاء
فهمي محمد(صدى):

عثرت الجهات الأمنية على جثة قيادي حوثي وثلاثة من مرافقيه مذبوحين على خط صنعاء-عمران، وسط تكتم شديد من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.

واستمرت حملات التصفية المستمرة التي تبنتها صفوف الميليشيات، وخاصة بعدما قصفت قوات التحالف العربي، اليوم الاثنين، مواقع عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي، في جبهات الساحل الغربي لليمن.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2049 ] نشر منذ 2 ساعتين

صاروا يذبحون بعضهم البعض
الروافض الحمدلله اللهم اجعل حيلهم بينهم يارب العالمين

[ عدد التعليقات: 14597 ] نشر منذ 1 ساعة

عندهم تعليمات من اسيادهم في ايران بقتل اي واحد يحاول الانفصال منهم

[ عدد التعليقات: 5604 ] نشر منذ 33 دقيقة

الى جهنم وبئس المصير لكل رافضي كافر

[ عدد التعليقات: 6582 ] نشر منذ 23 دقيقة

اللهم آمين يارب العالمين إجعلهم في نارك مخلدين أجمعين .

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