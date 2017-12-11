العثور على جثة قيادي حوثي على خط صنعاء

فهمي محمد(صدى):

عثرت الجهات الأمنية على جثة قيادي حوثي وثلاثة من مرافقيه مذبوحين على خط صنعاء-عمران، وسط تكتم شديد من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.

واستمرت حملات التصفية المستمرة التي تبنتها صفوف الميليشيات، وخاصة بعدما قصفت قوات التحالف العربي، اليوم الاثنين، مواقع عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي، في جبهات الساحل الغربي لليمن.