وزير النقل يعلن إنشاء إدارة عامة للسلامة المرورية

علي القحطاني(صدى):

أعلن معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم ، عن إحداث إدارة عامة للسلامة المرورية؛ بهدف تحسين النقاط السوداء على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” تم إحداث إدارة عامة للسلامة المرورية بالوزارة، تُعنى بمعالجة تحسينات النقاط السوداء على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية “.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أنه تم اختيار 23 بحثًا علميًا من أصل 100 بحث تم تحكيمها من اللجنة العلمية للملتقى تخص دور التقنيات في تحسين السلامة المرورية.