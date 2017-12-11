مخطط قطري صهيوني لتهجير الفلسطينيين

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر فلسطينية، عن المخطط القطري لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، من خلال منحة مزعومة لهم للالتحاق بالعمل في الدوحة.

وأوضحت أن عدد المتقدمين للمنحة بلغ 100 ألف فلسطيني خلال يومين عبر وزارة العمل، وتم بالفعل ترحيل 20 ألف فلسطيني من أصحاب الحرف إلى الدوحة، بالتنسيق مع رئيس وزراء إسرائيل بينيامين نتنياهو لتهجيرهم.

وأكدت المصادر، أن الراتب الذي حصل عليه المتقدمين، هو 300 دولار بحد أقصى، وهو من أدنى المرتبات في قطر.

واعتبرت بعض القيادات الفلسطينية، هذا الأمر تهجيرًا طوعيًا.