بالصور.. أجمل قصات الشعر لشتاء 2018

متابعات(صدى):

أنتشر مؤخرا بين الفتيات قصات الشعر القصير، وأصبح الكثير يفضلنها، وصارت أطلالة مميزة هذا الموسم ،فأليك بالصور أحدث قصات الشعر.

الشعر القصير للغاية:

تعد من أجرأ الإطلالات العصرية، فيمكن تقصير جهة أكثر من جهة تعطي لمسة عصرية رائعة، ليس بالضرورة أن يكون الشعر ناعم، فهي تصير جذابة على الشعر الكير لي والمموج أيضا، فتعتبر قصة ليست تقليدية ومن أبرز صيحات الشعر هذا الشتاء.

الشعر القصير بالطول ذاته:

تفضلن بعض الفتيات الشعر الطويل لذا فيمكنك أجراء بعض التغيرات هذا الموسم، عليك أن تختاري قصة الشعر القصير بالطول ذاته وتزيينه بالضفائر أو اللفائف ليمنحك إطلالة أنثوية جذابة.

الشعر القصير المدرج بالعكس:

تليق هذه القصة بالجميع وهي صارت أساسية هذا العام تألق بها الكثير كما أنها تتلائم مع مختلف المناسبات، ويمكنك إضافة الضفائر الصغيرة أو تركه ناعم.

