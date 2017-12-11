الموافقة على إصدار تراخيص دور للسينما في المملكة
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمرئي والمسموع، برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة.
ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً.
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6372 ] نشر منذ 2 ساعتين
بركات داوود الشريان
جايب فكر ام بي سي لوزارة الثقافة والاعلام
الى الأمام
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6208 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا القرار يفرح الشباب اللي يحبون السينما هاه يا شباب نقول. لابحرين ودبي بعد الْيَوْمَ سينما وأبو فهد ما قصر فتح لكم
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 2 ساعتين
يااااا قوم…..
فيش ابيش بدناش ابدكوش سينما…. ؟
abu ammar[ عدد التعليقات: 14597 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز جدا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6582 ] نشر منذ 2 ساعتين
ألف مليون مبروك . بــس خلاص مافي داعي نـروح البحرين ودبي وجُزُر ألواقواق إللي فيها سينمات .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6582 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ألسينما إللي في البحرين ودبي جَتنا . الله يستر لايجينا ألباقـــي إللي فيهم .🤔🤔🤔.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني الدشره لدبي والبحرين للسنما …..؟
ابن الحجاز[ عدد التعليقات: 1076 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاب توب وبرجكتور وقماش ابيض مترين في مترين معلقة في الصالة واي فلم يعجبني اعرضه واتفرج عليه وبراد الشاهي والعصيرات والمكسرات والمعجنات جنبي انقق عليه انا وعائلتي مرتاحين لاتذاكر ولا زحمة ولا هم يحزنون
رااايق[ عدد التعليقات: 3103 ] نشر منذ 2 ساعتين
طــــــــــــيــــــــــــــــب *********
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6582 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه. ابن الحجاز . فكرتك حلوه . طيب والباقي .؟. ألمطاعم وألذي مِنُه .
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خَل بالِك مِن ألَذي مِنُه .😁😂😊😊.
القرشي[ عدد التعليقات: 2037 ] نشر منذ 58 دقيقة
الصين ما قصرت صنعت شاشات تلفزيونية كبيرة جدآ وبمواصفات جدآ عالية سواء في وضوح
الصورة او قوة الصوت وبأسعار جدآ رخيصة يقدر الشخص يشتريها ويحطها في صالة الفيلا او
الشقة ويحمل الفلم إللي يبغاه على فلاش ميموري ويتفرج عليه هو واسرته بكل اريحية
بدون ما يتحمل الواحد اسعار تذاكر او مأكولات او عصيرات او تسالي مبالغ جدآ في سعرها ولا
يعرض نفسه او اهله لمضايقات بعض ضعاف النفوس إللي ما وراهم شغلة غير أذية خلق الله .
والأجمل من كل هذا وذاك إن الأسرة مجتمعة مع بعضها بكل محبة وسلام .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5604 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا حياهم الله
hasan[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 19 دقيقة
هذا هو الضلال والفساد المبين والجهل بدل مانعلم ابنائنا القيم الاسلامية والخوف من الله تعالي ناتي بخزعبلات ودور سينما مجون محرمة لم ياتي الله بها من سلطان نحن مجتمع اسلامي 100% لايمكن ان نضع رؤوسنا في التراب ونسكت بالطبع سنمنعها ونحاربها حسبناالله ونعم الوكيل علي من يريد خراب وتدمير شباب المسلمين
🇸🇦myad🇸🇦[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 18 دقيقة
يا الله عسى في تالي الأيام خيرة