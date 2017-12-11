الموافقة على إصدار تراخيص دور للسينما في المملكة

نايف السالم(صدى):

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمرئي والمسموع، برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة.

ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً.