هوساوي يعتذر للأمير فيصل: ” أنا لاعب لا أحب الخسارة “

نواف السالم(صدى):

تقدم لاعب فريق النصر لكرة القدم اللاعب ” عمر هوساوي ” ، اليوم الإثنين، باعتذار إلى رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي، وأعضاء مجلس الإدارة وزملائه اللاعبين وجماهير النادي.

وأكد ” هوساوي ” أن خطأه في مباراة القادسية غير مقصود، لكنه كلف النادي الكثير من المتاعب والنقص فوق أرضية الملعب بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، قائلًا ” أسأت التصرف عطفا على أن المبدأ الأساس في كرة القدم هو الأخلاق ” .

وأوضح ” هوساوي ” أن هذه هي مرته الأولى في الحصول على البطاقة الحمراء أثناء مسيرته مع الأصفر على مستوى الدوري، لافتًا إلى أن وفاة والده كان لها تأثير سلبي على أدائه بالإضافة إلى ضغط المباراة.

كما أشار إلى ان لاعب القادسية ” العمري ” تعمد استفزازه خلال اللقاء، قائلًا ” أنا لاعب لا أحب الخسارة، أعشق هذا الكيان بكل جماهيره الوفية، ولكن العمري أخرجني عن طوري وهذا ليس عذرًا، إذ يفترض مني في تلك اللحظة تجاهله تماما والتركيز أكثر في المباراة للعودة مع زملائي في النتيجة ” .

وكان ” هوساوي ” تعرض إلى الطرد بعد اعتدائه من دون كرة على اللاعب حسن العمري، أثناء مباراة فريقه أمام القادسية ضمن الجولة الـ13 من دوري المحترفين، أمس الأحد، والتي خسرها فريقه بنتيجة 3/2.