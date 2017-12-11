تدشين حملة الـ1001 منشأة بالرياض.. الأربعاء

حمود العنزي(صدى):

يُدشِن الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، حملة الـ1001 منشأة بمدينة الرياض، الأربعاء القادم.

وكشف مدير عام إدارة المراقبة البيئية والالتزام البيئي، المهندس سليمان السنقوف، عن آلية تنفيذ الحملة، حيث سيتم توزيع المفتشين البيئيين على فترتين ” صباحية ومسائية ” مقسمة على30 مجموعة بمعدل مفتشين بيئيين لكل مجموعة، وسيتم زيارة 4 منشآت بمعدل يومي، حيث تم تجهيز 60 مفتش بيئي من مختلف مناطق المملكة.

وأوضح ” السنقوف “، أن الحملة تهدف إلى التأكد من التزام جميع المنشآت الصناعيـة والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية الدولية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع.

وأضاف أنها تستهدف ضبط المنشآت المخالفة للأنظمة والاشتراطات البيئية المعمول بها على مستوى المملكة، وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة.

الجدير بالذكر، أن عدد المنشآت في الرياض يبلغ 2218 منشأة، وتم زيارة ما يقارب 1100 منشأة عن طريق زيارات التفتيش التي تمت من قبل فرع الهيئة بالرياض.