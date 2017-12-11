الاتحاد يضع فهد الأنصاري تحت التقييم قبل التجديد له

ماجد محمد(صدى):

يخضع اللاعب المحترف فهد الأنصاري، لتقييم إداره نادي الاتحاد؛ للبحث في تجديد عقده، في الوقت الذي طالب فيه المدرب التشيلي لويس سيبرا باستمراره.

وفي السياق ذاته بدأت إدارة النادي في الترتيب، من أجل التجديد لمدربها التشيلي، بالإضافة إلى مواطنه اللاعب فيلانويفا.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعبين المصابين، من خلال تكثيف البرامج العلاجية؛ لمشاركتهم في المباريات المقبلة.

ويستأنف الاتحاد تدريباته، مساء اليومم؛ استعدادًا للقاء الباطن، السبت المقبل، في إطار الجولة 14 من دوري المحترفين.