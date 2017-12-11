” السديس ” يهدي مجموعة كتب قيمة لمكتبة المسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

قدم الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مجموعة متميزة من الكتب القيمة في مختلف الفنون العلمية، اهتماما منه بمكتبات الحرمين ودعمها بما يفيد زائري بيت الله الحرام.

وشملت الكتب التي بلغ عددها 182 كتابا في العديد من الفنون العلمية، إضافة إلى أكثر من 140 نسخة من كتاب ” الإشراقات في خطبة عرفات ” والتي ألقاها في حج عام 1437 للهجرة النبوية والتي طبعت ب 6 لغات مختلفة.

وأكد الأستاذ محمد بن غالب البقمي مدير مكتبة المسجد الحرام، شمول الإهداءات على مجموعة من الكتب المختصة بالتاريخ وعلم الحديث ومن بينها كتاب ” تاريخ أمة في سيرة أئمة ” للدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.