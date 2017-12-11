بالفيديو .. مباراة قتالية تنتهي بعد 67 ثانية فقط
انتهت مباراة اللاعب ” مارلون مورايس ” بعد 67 ثانية فقط من عمر المباراة؛ بفوزه على ” الغمين سترلينغ ” بركة قوية في وجهه ضمن منافسات الفنون القتالية المختلطة UFC.
وقد تلقى ” الغمين سترلينغ ” ضربة قوية في ذقنه بعد ثوان من بداية المباراة أمام نظيره مارلون مورايس، ليتم إنهاء المباراة ونقله إلى المستشفى فورا ليطمئن الأطباء على حالته.
وقال سترلينغ على حسابه الرسمي في ” تويتر ” ، ” أنا بخير لكل من يسأل عني ” بعد استقرار حالته.
كما قال مورايس أيضًا، على حسابه في ” تويتر “، ” الحمد لله على الانتصار لكن المهم أن الغمين على ما يرام وصحته جيدة بنسبة 100٪. اللعبة لا يمكن مقارنتها بصحتنا. كل الاحترام له ولفريقه المعاون المذهل ” مساندا نظيره سترلينغ.
أبونايف[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 2 ساعتين
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 5604 ] نشر منذ 23 دقيقة
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