  • الإثنين 11

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو .. مباراة قتالية تنتهي بعد 67 ثانية فقط

بالفيديو .. مباراة قتالية تنتهي بعد 67 ثانية فقط

بالفيديو .. مباراة قتالية تنتهي بعد 67 ثانية فقط
نواف السالم(صدى):

انتهت مباراة اللاعب ” مارلون مورايس ” بعد 67 ثانية فقط من عمر المباراة؛ بفوزه على ” الغمين سترلينغ ” بركة قوية في وجهه ضمن منافسات الفنون القتالية المختلطة UFC.

وقد تلقى ” الغمين سترلينغ ” ضربة قوية في ذقنه بعد ثوان من بداية المباراة أمام نظيره مارلون مورايس، ليتم إنهاء المباراة ونقله إلى المستشفى فورا ليطمئن الأطباء على حالته.

وقال سترلينغ على حسابه الرسمي في ” تويتر ” ، ” أنا بخير لكل من يسأل عني ” بعد استقرار حالته.

كما قال مورايس أيضًا، على حسابه في ” تويتر “، ” الحمد لله على الانتصار لكن المهم أن الغمين على ما يرام وصحته جيدة بنسبة 100٪. اللعبة لا يمكن مقارنتها بصحتنا. كل الاحترام له ولفريقه المعاون المذهل ” مساندا نظيره سترلينغ.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 2 ساعتين

اوف لو هالضربه بالنجس القذر عبدالملك اليهودي

[ عدد التعليقات: 5604 ] نشر منذ 23 دقيقة

ركبة على الفك ودته الى تنهات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *