بالفيديو .. مباراة قتالية تنتهي بعد 67 ثانية فقط

نواف السالم(صدى):

انتهت مباراة اللاعب ” مارلون مورايس ” بعد 67 ثانية فقط من عمر المباراة؛ بفوزه على ” الغمين سترلينغ ” بركة قوية في وجهه ضمن منافسات الفنون القتالية المختلطة UFC.

وقد تلقى ” الغمين سترلينغ ” ضربة قوية في ذقنه بعد ثوان من بداية المباراة أمام نظيره مارلون مورايس، ليتم إنهاء المباراة ونقله إلى المستشفى فورا ليطمئن الأطباء على حالته.

وقال سترلينغ على حسابه الرسمي في ” تويتر ” ، ” أنا بخير لكل من يسأل عني ” بعد استقرار حالته.

كما قال مورايس أيضًا، على حسابه في ” تويتر “، ” الحمد لله على الانتصار لكن المهم أن الغمين على ما يرام وصحته جيدة بنسبة 100٪. اللعبة لا يمكن مقارنتها بصحتنا. كل الاحترام له ولفريقه المعاون المذهل ” مساندا نظيره سترلينغ.