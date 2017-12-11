أول روبوت سمكة بالولايات المتحدة لرصد التلوث

واشنطن(صدى):

قام باحثون بالولايات المتحدة باختراع روبوتا على شكل سمكة، يتمكن من رصد معدلات التلوث بالمياه، وقال الباحث شياوبوتان من جامعة ولاية ميشيغان : ” الفكرة تقوم على تثبيت وحدات استشعار على جسم الروبوتات لجمع البيانات من أماكن مختلفة و معرفة مستويات المضادات الحيوية في أجزاء مختلفة من المياه ، يسهل معرفة رصدها ” .

وأضاف ” ومن المنتظر إن يتم تجربة هذا الاكتشاف في بحيرة ترتفع فيها معدلات التلوث بالقرب من ولاية ميشيغان .”

وأوضح أليسيا دوغلاس من معهد ووتر رايزينغ للأبحاث العلمية؛ أن المياه تشهد تلوث كبيرا بسبب أن المضادات الحيوية تعتبر من الملوثات وأصبحت خطرا متزايد لأننا نعرف على وجه الدقة كيفية انتشاره .