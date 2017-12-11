التحقيق مع موظفي مستشفى الطائف بعد تسلل طبيبة ليلًا

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أحالت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، جميع الحاضرين في ليلة تسلل طبيبة ولادة منتسبة لمستشفى خاص إلى مستشفى النساء والولادة الحكومي بالطائف، إلى التحقيق.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف بالإنابة، عيضة بن ربيع الهذلي أن التحقيق مع كل من يتوقع وجوده في تلك الليلة سيبدأ اليوم، موضحًا أنه تم إعداد محضر رسمي للطبيبة المعنية لتحايلها على العاملين بالمستشفى، وإطلاعها على أوراق رسمية تخص ملف المريضة.

وكانت طبيبة من جنسية عربية منتسبة إلى مستشفى خاص تسللت ليلًا لمريضة في غرفتها المنومة بها بمستشفى النساء والولادة الحكومي للإطلاع على ملفها الصحي، متحايله على أفراد الأمن بارتدائها الزي الرسمي وقلب بطاقتها الرسمية حتى لا يُكشف أمرها.

يُذكر أن هذه الطبيبة كانت قامت بخطأ طبي أثناء عملية ولادة المريضة في إحدى المستشفيات الخاصة مما عرض حياة المريضة للخطر بعد ولادتها قيصريًا على عكس ما أتت به الفحوصات بإمكانية ولادتها طبيعيًا، وقام زوجها بنقلها للمستشفى الحكومي بالطائف بعد معاناتها من آلام شديدة بعد أسبوع من الولادة، وتم التدخل السريع وإجراء عملية تنظيف تصحيحية لها بمستشفى الطائف.