بالفيديو.. سارة سلامة تحيي عيد ميلادها بوصلة رقص مثيرة

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد للفنانة الشابة سارة سلامة، من حفل عيد ميلادها، والذي أقيم أمس، بحضور عدد من نجوم الفن والمجتمع.

وظهرت سارة في الفيديو المتداول، وهي تؤدي وصلة رقص شرقي على أغنية ” تبادل النظرات ” ، للمطرب الشعبي إسماعيل الليثي.

يذكر أن آخر أعمال سارة سلامة، كان مسلسل ” لأعلى سعر ” ، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان ٢٠١٧، والمسلسل من بطولة نيللي كريم وزينة وبشرى وأحمد فهمي ونبيل الحلفاوى وأحمد مجدي.

