توقعات بإقالة الأهلي لمدربه

ماجد محمد(صدى):

ينتظر مدرب النادي الأهلي الأوكراني سيرجي ريبروف، قرارًا من إدارة النادي؛ ردًا على الإخفاقات التي لحقت بنتائج النادي الفترة الماضية منذ انطلاق الموسم.

وأكدت مصادر على أنه تم بالفعل اتخاذ قرار بالإطاحة بالمدرب الأوكراني، وسيتم الإعلان بشكل رسمي خلال ساعات قليلة.

وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار لا يُحمل النادي أي عبء، حيث أن إلغاء عقود أعضاء الجهاز الفني لن يكلف الإدارة سوى ما يقارب 700 ألف يورو بحسب العقد المبرم.

وكشفت المصادر أنه حتى الأن لم يتم الاستقرار على مدرب بديل للأوكراني، ويتم دراسة عدد من الأسماء؛ لتولي مهمة قيادة الأخضر.