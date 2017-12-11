130 حالة طلاق أسبوعيا بمكتب المفتي

علي القحطاني(صدى):

بلغ عدد الوظائف المعتمدة في التشكيل الإداري للرئاسة العامة للبحوث العلمية و الإفتاء 949 وظيفة منها 308 وظائف شاغرة في مراتب مختلفة، الأمر الذي لاحظه لجنة مجلس الشورى مطالبين اللجنة بمحاولة إيجاد حل لشغل تلك الوظائف.

وطالبت اللجنة بدعم مكتب فتاوي الطلاق بالوظائف اللازمة والمناسبة لحجم العمل وشغل الوظائف الشاغرة لديها، تنسيقا مع وزارة المالية، مشيرة إلى كثرة حالات الطلاق وتنوعها، حيث بلغ إجمالي الفتاوي الصادرة من المفتى عن طريق مكتب الطلاق بمعدل 125 إلى 130 قضية أسبوعيا، بزيادة بلغت 846 قضية عن العام السابق 1437 هــ.