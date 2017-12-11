ضوابط تحويل هوية اليمنيين من زائر إلى مقيم

نايف السالم(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، ضوابط تحويل هوية اليمنيين الوافدين من زائر إلى هوية مقيم، وأولها أن يكون الجواز يمني ساري المفعول، وأن تكون صلاحية هوية زائر سارية.

و أشارت الجوازات ، إلى أنه يلزم أن يكون حامل هوية زائر على استضافة الشركة لإمكانية تحويلها إلى هوية مقيم، وكذلك ضرورة استكمال إجراءات خدمة ” إشعار أهلية عمل ” ، للتعاقد بين الزائر اليمني وصاحب العمل وفق الضوابط المعمول بها، كما يمكن للأفراد الدخول على نظام ” مساند ” للحصول على الخدمة.

يلزم لتحويل الهوية أيضًا، تقرير طبي آلي من المتشفيات والمرامز الطبية، وتأمين طبي للعمالة التابعة للشركات أو المؤسسات، وكذلك سداد رسوم الاستقدام، ورسوم إصدار الهوية، وأخيرًا إصدار هوية مقيم من خانة الإصدار عبر منصة أبشر أو مقيم.