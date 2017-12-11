” روبوت أمريكي ” يعالج تلفيات أنابيب المياه تحت أعماق الأرض

واشنطن(صدى):

قام باحثون أمريكيون؛ بمعهد ” يو.إس.سي ” للعلوم؛ باختراع ” روبوتاً ” آليا يتمكن من اكتشاف أماكن التسريب في أنابيب المياه، بالإضافة إلى الأنابيب الواقعة على عمق أمتار تحت الأرض.

وقال الباحث وي مين تشن، مدير مختبر الروبوتات بالمعهد، أن الروبوت الجديد يمكنه النزول إلى شبكات الأنابيب عبر فتحات الصرف الصحي؛ لالتقاط مقاطع فيديو مباشرة للأماكن التلف.

وأضاف؛ أن ” الروبوت يمكنه تغيير قواعد اللعبة، ويستطيع تحديد المشكلات الصغيرة وعلاجها قبل وقوع تلفيات أكبر، ويُغني عن الحاجة إلى الحفر لاستبدال الأنابيب الكبيرة بالكامل، وما يترتب عليه نفقات مالية ضخمة “.

ويحمل الروبوت اسم ” بايب فيش ” وقد عمل على تطوبره الباحث ” مين تشن ” على مدار عام بالتعاون مع إدارة المياه والطاقة بولاية لوس أنجلس الأمريكية.