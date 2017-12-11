بالفيديو..حريق غامض يتسبب في هدم معبد بوذي بالكامل

بكين(صدى):

نشب حريق في معبد بوذي بمقاطعة سيتشوان في الصين، أمس، في ظروف غامضة، ودون أسباب واضحة لنشوب الحريق، وفقًا لبيان الحكومة المحلية.

ودامت النيران 4 ساعات بالمعبد، حتى تم تدميره بالكامل والذي يتكون من 16 طابق، دون وقوع ضحايا جراء الحريق.

وأخدمت السلطات الصينية النيران، ولكنها لم تستطع إنقاذ المبني، فقد تم هدمه بالكامل، مستمرة بالتحقيقات في الأمر وسبب حريق المبنى.

وكان قد تم بناء المعبد، خلال عهد أسرة مينغ بين 1368 إلى 1644، وجدد بعدها بسبب زلزال قوته 8 درجات.