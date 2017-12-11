بالصور.. وصول طائرة إغاثية ثالثة تحمل مساعدات طبية للصومال

علي القحطاني(صدى):

انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – حيال تقديم المساعدات الطبيه للحكومة الصومالية، وصلت اليوم إلى مقديشو طائرة القوات الجوية الملكية السعودية تحمل على متنها مساعدات طبية يرافقها فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وكان في استقبال الطائرة في العاصمه مقديشو عدد من المسؤولين الصوماليين، وسيستكمل فريق المركز خطته لتسليم المساعدات وتوزيعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ويأتي هذا الدعم استمراراً لما تقدمة المملكة من مساعدات للأشقاء في جمهورية الصومال، بما يخدم المواطن الصومالي في كافة الاحتياجات وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم العديد من المشاريع الإغاثية والإنسانية للأشقاء في الصومال.

