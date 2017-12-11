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بالفيديو.. طبيب يوضح الوقت المناسب للحصول على فائدة الشمس في الشتاء

بالفيديو.. طبيب يوضح الوقت المناسب للحصول على فائدة الشمس في الشتاء
أماني الغامدي(صدى):

أوضح الدكتور فيصل المالكي المتخصص في المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي، اليوم الأثنين، أنه هناك فترة محددة يمكن خلالها الحصول على الفائدة الكاملة من الشمس، واكتساب فيتامين ” د ” في الشتاء.

وقال ” المالكي ” عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” ، من خلال فيديو قام بنشره، إن الوقت المناسب للتعرض إلى الشمس يكون في الساعة التاسعة صباحًا، إلا أنه في الشتاء يمكن التعرض للشمس بِدءً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5566 ] نشر منذ 24 دقيقة

علم بارك الله فيك

[ عدد التعليقات: 2039 ] نشر منذ 12 دقيقة

سبب هشاشة العظام
خاصة عند النساء
هو نقص فيتا نين د
عدم تعرض الجسم للشمس
له آثار جانبية سيئة ع الجسم

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