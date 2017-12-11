بالفيديو.. طبيب يوضح الوقت المناسب للحصول على فائدة الشمس في الشتاء
أوضح الدكتور فيصل المالكي المتخصص في المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي، اليوم الأثنين، أنه هناك فترة محددة يمكن خلالها الحصول على الفائدة الكاملة من الشمس، واكتساب فيتامين ” د ” في الشتاء.
وقال ” المالكي ” عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” ، من خلال فيديو قام بنشره، إن الوقت المناسب للتعرض إلى الشمس يكون في الساعة التاسعة صباحًا، إلا أنه في الشتاء يمكن التعرض للشمس بِدءً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا.
(مقطع السناب الكامل)
الوقت المناسب للتعرض للشمس لاكتساب فيتامين " د " في الشتاء عبر #سناب_شاتhttps://t.co/PcX8ctXnvU#توعيه #فضفضه_طبيب #السعودية #الليله_الظلماء #المتعه_ب #معلومات#اكشن_يا_دوري #الهلال #الاهلي #النصر #الاتحاد #طب #الخميس_الونيس pic.twitter.com/lX6EzZjHrh
— د.فيصل المالكي (@drfaisalalmalki) December 11, 2017
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5566 ] نشر منذ 24 دقيقة
علم بارك الله فيك
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2039 ] نشر منذ 12 دقيقة
سبب هشاشة العظام
خاصة عند النساء
هو نقص فيتا نين د
عدم تعرض الجسم للشمس
له آثار جانبية سيئة ع الجسم