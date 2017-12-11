سفير المملكة باليمن يُشارك في ” اللجنة الرباعية ” بأبو ظبي
حضر سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن الاستاذ محمد آل جابر، اليوم الاثنين، اجتماع وزراء خارجية الرباعية في أبو ظبي بشأن اليمن.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية كلًا من ” المملكة، الإمارات، أمريكا، بريطانيا ” ، لمناقشة جرائم ميلشيا الحوثيين ضد القادة السياسيين والإعلاميين وعائلاتهم في صنعاء، بالإضافة إلى فرض إدارتهم بالقوة على قيادات حزبية أخرى.
يُذكر أن ” اللجنة الرباعية الدولية ” حول اليمن تأسست في يونيو 2016، وانضم إليها منذ ديسمبر الماضي، سلطنة عُمان التي تحضر بعض الاجتماعات فقط.
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