سفير المملكة باليمن يُشارك في ” اللجنة الرباعية ” بأبو ظبي

فهمي محمد(صدى):

حضر سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن الاستاذ محمد آل جابر، اليوم الاثنين، اجتماع وزراء خارجية الرباعية في أبو ظبي بشأن اليمن.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية كلًا من ” المملكة، الإمارات، أمريكا، بريطانيا ” ، لمناقشة جرائم ميلشيا الحوثيين ضد القادة السياسيين والإعلاميين وعائلاتهم في صنعاء، بالإضافة إلى فرض إدارتهم بالقوة على قيادات حزبية أخرى.

يُذكر أن ” اللجنة الرباعية الدولية ” حول اليمن تأسست في يونيو 2016، وانضم إليها منذ ديسمبر الماضي، سلطنة عُمان التي تحضر بعض الاجتماعات فقط.